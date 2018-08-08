«الكهرباء» تختتم ورشة عمل صيانة المحولات بالتعاون مع شركات يابانية

اختُتمت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركتي "هيتاشي ليميتد" و"شوبو إليكتريك"، حول "صيانة محطات GIS الفرعية"، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع للتدريب وإعداد كوادر في مختلف مجالات الكهرباء خاصة صيانة محطات المحولات.

وتضمنت ورشة العمل "دراسة جدوى مشروع صيانة محطات المحولات وتدعيم الشبكة الموحدة"، وشارك في ورشة العمل ما يزيد عن 60 مهندسا، فعُمل استبيان وتم مناقشة المشكلات التي تواجه المتخصصين في صيانة محطات المحولات؛ للتغلب على نقاط الضعف الموجودة في الشبكة.

ومن المقرر أن يجري المتخصصون من شركتي هيتاشي ليميتد وشوبو إليكتريك، زيارة ميدانية لعدد من محطات المحولات؛ للتعرف على احتياجات المتخصصين وإدراجها خلال البرنامج التدريبي الذي سينظمه الجانب الياباني لعدد من المهندسين المتخصصين في ذلك المجال.

يُذكر أن انعقاد ورشة العمل يأتي في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات النقل وتحسين كفاءتها وتقليل الفقد وحتى تكون تلك الشبكة قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد ولضمان الاستدامة وجودة التغذية الكهربائية، فضلا عن زيادة وتدعيم آواصر التعاون بين كل من مصر واليابان تحقيق أعلى استفادة ممكنة من خبرات الجانب الياباني طبقا لأحدث التكنولوجيات.