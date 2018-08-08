روسيا تدرس إجراء استفتاء حول رفع سن التقاعد

أعلنت لجنة الانتخابات الاتحادية في روسيا اليوم الأربعاء، أنها وافقت على صيغة من أجل إجراء استفتاء وطني حول رفع سن التقاعد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية " إيلا بامفيلوفا" القول إنه مازال يتعين على راغبي إجراء الاستفتاء إعداد التوثيق اللازم.

وكان البرلمان الروسي قد وافق بصورة مبدئية على رفع سن التقاعد من 55 إلى 63 عاما بالنسبة للسيدات و 60 إلى 65 بالنسبة للرجال. ومن شأن هذا أن يكون أول مرة منذ 80 عاما يتم فيها رفع سن التقاعد.

وأثارت احتمالية رفع سن التقاعد، خاصة بين الرجال غضبا. وكانت بيانات البنك الدولي منذ عامين قد أفادت بأنه من المتوقع أن لا يصل 43 % من الرجال الروس لسن 65 عاما.

ونظم متظاهرون في العشرات من المدن الروسية مسيرات احتجاجا على احتمالية رفع سن التقاعد، حيث طالب البعض عزل رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، الذي اقترح هذا الإجراء.

وكان ميدفيديف قد اقترح رفع سن التقاعد في حزيران/يونيو الماضي، في اليوم الذي لعب فيه الفريق الروسي مباراته الافتتاحية أمام المملكة العربية السعودية في كأس العالم لهذا العام، والذي فاز خلاله بنتيجة خمسة مقابل صفر.

وظهرت تكهنات بأن الحكومة اختارت يوم المباراة للإعلان عن هذا المقترح، لتكون احتفالات كأس العالم بمثابة تغطية على المقترح وصرف الانتباه عنه .