«كاظم الساهر» يحيي حفلتين في لبنان

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يستعد الفنان كاظم الساهر؛ لإحياء حفلين غنائين ضمن فعاليات مهرجان «فقرا كفردبيان» بدورته الثانية في لبنان، يومي 10 و11 أغسطس.
على جانب آخر، يواصل كاظم الساهر وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
#كاظم_الساهر في مهرجان فقرا كفردبيان، ١٠ و ١١ أغسطس ٢٠١٨ #KadimAlSahir in Faqra Kfardebian International Festival, 10 & 11 August 2018 • www.ticketingboxoffice.com
A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahirofficial) on Aug 7, 2018 at 11:43pm PDT
#كاظم_الساهر في مهرجان فقرا كفردبيان، ١٠ و ١١ أغسطس ٢٠١٨ #KadimAlSahir in Faqra Kfardebian International Festival, 10 & 11 August 2018 • www.ticketingboxoffice.com
A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahirofficial) on Aug 7, 2018 at 11:43pm PDT