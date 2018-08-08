«كاظم الساهر» يحيي حفلتين في لبنان

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يستعد الفنان كاظم الساهر؛ لإحياء حفلين غنائين ضمن فعاليات مهرجان «فقرا كفردبيان» بدورته الثانية في لبنان، يومي 10 و11 أغسطس.

على جانب آخر، يواصل كاظم الساهر وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.