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«كاظم الساهر» يحيي حفلتين في لبنان

كتبت - دينان درويش:
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 2:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 2:52 م

يستعد الفنان كاظم الساهر؛ لإحياء حفلين غنائين ضمن فعاليات مهرجان «فقرا كفردبيان» بدورته الثانية في لبنان، يومي 10 و11 أغسطس.

على جانب آخر، يواصل كاظم الساهر وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

 


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