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لبنان: الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق أجواء الجنوب

بيروت - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:27 م

اخترقت طائرات استطلاع وأخرى حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية، أعلى عدد من بلدات منطقة الجنوب اللبناني، ونفذت طيرانا دائريا واستطلاعيا لفترات متفاوتة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء فوق بلدات رميش والناقورة وعلما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

وأضافت مديرية التوجيه أن 4 طائرات حربية إسرائيلية قامت باختراق الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق شكا والجنوب والبقاع الغربي.

من ناحية أخرى، تسلم الجيش اللبناني (اللواء اللوجستي) عبر ميناء بيروت، 20 آلية عسكرية، مقدمة كهبة من السلطات الكندية لمصلحة الجيش اللبناني، في إطار المساعدات الرامية إلى تعزيز قدراته لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان.


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