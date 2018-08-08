أعرب النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، عن تحفظه على مقترح الحكومة بخفض عدد أيام العمل الأسبوعية للموظفين إلى 4 أيام، قائلًا إنه وفقًا للإحضائيات فإن الموظف لا يعمل سوى 27 دقيقة فقط في اليوم، فكيف نزيد من عدد أيام إجازته؟



وأضاف «أبو خضرة»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «الموظف لا يعمل سوى 27 دقيقة في اليوم، أي أنه لا يعمل بالأساس، فكيف نأت نحن لنوفر له يومًا ونخسر 27 دقيقة باليوم الخامس للعمل، في حالة إلغائه».



وأشار إلى عدم التزام الموظفين الحكوميين بمواعيد العمل، مضيفًا أنه تواصل مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبين له أن جهات كثيرة تدرس هذا المقترح لتحديد موقف منه، وأن الدولة جادة في تحسين منظومة العمل.



وأوضح أن الحكومة تفكر في 4 سيناريوهات من بينها تقليل عدد الأيام وزيادة عدد ساعات العمل والسير بنظام الشيفتات، مبينًا أن كل هذه المقترحات لم تصل إلى مرحلة القرار.



واستطرد: «هذا مقترح جديد، ولا بأس من دراسته ونتكاتف جميعًا كنواب وجهاز مركزي وجهات أخرى، فالأمر له أبعاد اقتصادية واجتماعية وغيرها».



يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قد قال يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة تدرس مقترحًا بتقليص عدد أيام العمل للموظفين، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم.



