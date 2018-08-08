جامعة كندا في مصر تعلن بدء تنسيق القبول لأول دفعة من الطلاب

• بدء الدراسة بالجامعة 23 سبتمبر المقبل.. 1750 متقدما قاموا بملء استمارة الرغبة فى الانضمام للجامعة

• «ماكليلن»: «الجامعة تهدف إلى تخريج عدد كبير من الطلاب ذو الكفاءة العالية لمواجهة متطلبات سوق العمل.. ومصر دولة مميزة وغنية بالثروات»





عقدت جامعة كندا في مصر مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للإعلان عن بدء تنسيق القبول لأول دفعة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة؛ لبتفعيل دور الجامعات الأجنبية في مصر، وبدء الدراسة بها.

واستقبل الطلاب رئيس مجلس إدارة شركة كانويل المسئولة عن التعليم الكندي في مصر، الدكتور مجدي القاضي، والدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر؛ لشرح طرق التقديم في الجامعة من خلال التواصل مع الطلاب عبر الفيديو كونفرانس.

من جانبها قالت ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر، إن جامعة كندا في مصر، تتيح للطلاب خوض تجربة التعليم الكندي، من خلال الالتحاق بالكليات والبرامج، التي تتيحها الجامعة.

وأضافت «ماكليلن»، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس، أن كافة البرامج التي تختارها الجامعة تكون مميزة ومختارة بعناية حتى تضمن التنافسية وتأهيل الطلاب لسوق العمل، موضحة أن الجامعة عقدت اجتماعات مكثفة مع رواد الأعمال والقائمين على الصناعة في مصر؛ لمناقشة طبيعة البرامج والأسس الدراسية، التي يحتاجها سوق العمل ومؤهلات الخريجين ومهاراتهم.

وأشارت إلى، أن الجامعة تهدف إلى تخريج عدد كبير من الطلاب ذو الكفاءة العالية، على مدار 20 سنة مقدمة، موضحة أنه من اليوم الأول لالتحاق الطلاب بالجامعة يكون لديهم اتصال مع رواد الأعمال ومناقشة المشاكل، التي تواجه الصناعة والاقتصاد وطرح حلول من خلال تسويقها للشركات والمصانع المختلفة.

وأكدت «ماكليلن»، أن جامعة كندا تتميز بأنها كيان مستضيف لمختلف الجامعات الأجنبية، وهو ما يعطي حرية للطالب في دراسة البرامج، التي يرغب بها، وحصوله في نهاية المطاف على شهادة جامعية كندية من مصر، مشيرة إلى أن مصر دولة مميزة جدا، ولكن تواجه مشكلة نقص التوعية بما تحتويه من موارد غنية تستطيع إثراء العالم أجمع، مستكملة: «في كنديين كتير يرغبون في العمل داخل مصر.. ودا يثري الدولة المصرية».

وأوضحت، أنه من خلال تواجد أعضاء هيئة التدريس الكنديين في مصر، وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية في مصر، يستطيع العالم التعرف على مواردها وقدراتها وطبيعة طلابها، مضيفة، أنه منذ افتتاح الجامعة وطرح برامجها تلقت أكثر من 1500 سؤال من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التعرف على آلية عمل الجامعة وطبيعة الدراسة بها.

ونوهت إلى، أنه خلال أول أسبوعين من الدراسة بالجامعة توفر الجامعة للطلاب برامج تمهيدية لتأهيلهم لتقبل الحياة الجامعية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو شريف مدير التسويق بشركة كانويل المسئولة عن التعليم الكندي في مصر، إن الدراسة بالجامعة ستبدأ 23 سبتمبر المقبل في 3 كليات وهي «الهندسة، وإدارة الأعمال، والعلوم».

وأضاف «شريف»، أن هناك 1750 متقدما قاموا بملء استمارة الرغبة في الانضمام للجامعة، قائلا: «استقبلنا 130 ولي أمر حتى قبل ظهور الإنشاءات الخاصة بالجامعة».

وقال الدكتور براين سميث، مدير كلية الهندسة بجامعة كندا مصر، إن الكلية بها برامج مختلفة غالبيتها يركز على التخصصات الهندسية المعروفة مثل الميكانيكا والكهرباء؛ لتأهيل الطالب لسوق العمل وجعله قادرًا على إدارة المشروعات الهندسية منذ لحظة تخرجه، بالإضافة إلى أن هناك تركيز على الجانب العملي بالجامعة.

وأضاف «سميث»، أن مدة البرنامج الواحد 4 سنوات وهناك تفاوض مع 12 جامعة؛ لتفعيل برامج مختلفة في كليات الهندسة، مشيرًا إلى أنه يتم منح الطلاب منح دراسية بالاتفاق مع الجامعة الأم تصل إلى 4 آلاف دولار كندي مرتبطة بالتميز الرياضي على المستوى العالمي والمحلي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الموجي، مدير كلية العلوم، أنه سيتم تطبيق النظام الساعات المعتمدة بالكلية، لافتا إلى أن الجامعة تختلف عن الجامعات الحكومية في الاهتمام بالبحث العلمي؛ لأنه من أهم الأسباب التي ساعدت على نجاح منظومة التعليم في كندا، بالإضافة إلى وجودها ضمن التصنيف العالمي للبحث العلمي، ويتم اختيار عضو هيئة التدريس على أساس الكفاءة في مجاله، بالإضافة إلى الخبرة المتخصصة.