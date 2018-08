«WE» توقع أول مذكرة تفاهم مع «اتصالات مصر» لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضي

اعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة اتصالات مصر عن توقيعهما مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها بين الشركتين وفي السوق المصري لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضي، وتتضمن المذكرة كافة البنود الأساسية التي ستمهد لتوقيع اتفاقية تجارية، حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بموجب تلك الاتفاقية بتمكين شركة اتصالات مصر من تقديم خدمات الصوت الثابت عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات WE الممتدة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتأتي مذكرة التفاهم في ضوء تعزيز التعاون بين الشركتين لتحقيق مكاسب مشتركة لهما والذي سيؤدي بدوره إلى إثراء السوق المحلي عن طريق تنوع العروض والخدمات المقدمة في سوق الاتصالات.

وتحقق مذكرة التفاهم الاستفادة لشركة اتصالات مصر من خلال قيامها بتقديم خدمة جديدة لعملائها وهي خدمة الصوت الأرضي بينما ستعزز إيراد وحدة أعمال المشغلين للشركة المصرية للاتصالات WE مدفوعا بالزيادة في عملاء شركة اتصالات مصر المشتركين بالخدمة الجديدة.

وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE

" فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة اتصالات مصر والتي تعكس الفرص الحقيقية داخل سوق الاتصالات المصري، وتساهم في دعم علاقة الشراكة الاستراتيجية وحجم التبادل التجاري بين الشركتين، حيث بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE في جني ثمار الاستثمارات الضخمة التي ضختها لتطوير البنية التحتية وزيادة انتشارها داخل مصر، والذي انعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات والمشغلين الاخرين ويؤكد حرصنا على تقديم الأفضل للسوق المصري".

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر: "سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات WE والتي تمثل إضافة حقيقية للشركتين، وتأتي في إطار التعاون المثمر بيننا، وبتوقيع هذه المذكرة تصبح اتصالات مصر مشغلاً متكاملاً لخدمات الاتصالات (صوت وانترنت أرضي ومحمول)، وسوف تشهد المرحلة القادمة مزيد من العروض والخدمات التي تلبي كافة احتياجات العملاء من خلال مشغل واحد وبأعلى جودة ممكنه بسبب امتلاك اتصالات مصر أحدث شبكة وأحدث تكنولوجيا".