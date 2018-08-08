شالكة يسعى لضم لاعب توتنهام

دخل نادي شالكة الألماني في مفاوضات مع توتنهام الإنجليزي لضم داني روز الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية

وأكدت الشبكة البريطانية أن توتنهام مستعد للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، خاصة بعد الهيكلة المالية الجديدة "للسبيرز" والتي لم ترضي روز مما يجعل أمر رحيلة عن النادي الإنجليزي قريب.

كما أن عدم مشاركة اللاعب بصفة مستمرة مع توتنهام في الموسم الماضي، حيث شارك الظهير الأيسر في 17 مباراة بكل البطولات من بينهم 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان شالكة قد احتل المركز الثاني في الدوري الألماني الموسم الماضي برصيد 63 نقطة بفارق 21 نقطة عن البايرن الذي توج باللقب.