قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن القارة الإفريقية يسودها الاستعمار الاقتصادي، مشيرة إلى استنزاف الموارد الطبيعية بالقارة لصالح شركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى تهيئتها كسوق للمنتجات.

وأضافت «الحماقي»، خلال لقائها مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن إمكانيات القارة الإفريقية لا تسخر لخدمة أبنائها نتيجة سوء التخطيط، والتدخل الخارجي، متابعة: «دول إفريقية كتير، زي نيجيريا مثلًا، غنية بالبترول، ومع ذلك تلاقي أماكن كتيرة مافيهاش كهرباء».

وذكرت أن انضمام مصر لمنظمة «الكوميسا»، والتي تهدف لإقامة منطقة تجارية حرة بين أعضائها، لم يكن ناجحًا، طبقًا للمعايير والمؤشرات الاقتصادية، متابعة: «لما نيجي نقيم التجربة، هنلاقي إنها لم تكن ناجحة، وماستفدناش بيها».