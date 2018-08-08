بومبيو: واشنطن لم ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لم ولن تعترف مطلقا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بومبيو والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، حسبما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت مساء الثلاثاء.



وشدد بومبيو خلال الاتصال على "الدعم القوي الذي توليه الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".



وتوترت العلاقات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا قبل نحو أربعة أعوام عندما أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا وسط احتجاجات جماهيرية تدعو إلى إقامة علاقات أوثق مع الغرب.



وردت روسيا على ذلك، بضم شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود، وهي موقع لقاعدة بحرية روسية كبيرة، كما دعمت الجماعات الانفصالية في شرق أوكرانيا.



وكان أكثر من عشرة آلاف شخص قد لقوا مصرعهم في المواجهات التي اندلعت بين الجيش الأوكراني والجماعات الانفصالية، حسب تقديرات الأمم المتحدة.