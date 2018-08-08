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شاب أمريكي يعترف بالشروع في القتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:30 م

اعترف شاب أمريكي يدعى زكريا عابدين اليوم الأربعاء، بأنه مذنب بالشروع في القتال بصفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن عابدين صاحب الـ19 عاما، اعترف أمام المحكمة الفيدرالية المنعقدة بمدينة شارلستون الأمريكية بأنه شرع في تقديم دعم مادي للتنظيم الإرهابي وهى تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

كانت السلطات في مطار شارلستون الأمريكي قد ألقوا القبض على عابدين -الذي يقيم بولاية ساوث كارولينا - في شهر مارس 2017 أثناء محاولته السفر إلى الأردن، حيث أبلغ عابدين أحد العناصر السرية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية بأنه يعتزم تنفيذ اعتداء على موقع أمريكى - لم يكشف عنه - إذا لم يتمكن من مغادرة الولايات المتحدة.


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