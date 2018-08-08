محكمة بسريلانكا تقضى بحبس راهب بارز لاتهامه بازدراء المحكمة

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قضت محكمة في سريلانكا بحبس كبير رهبان لجماعة قومية بوذية سينهالية، متهم بالتحريض على العنف الديني، لمدة ستة أعوام لاتهامه بازدراء المحكمة.

وقال مسؤولون قضائيون اليوم الأربعاء، إن الراهب جالاجوداتي جاناسارا، متهم بارتكاب أربع تهم، بينها التحدث للمحكمة بدون إذن وتهديد القاضي، وقضت المحكمة بحبسه لمدة 19 عاما.

ومع ذلك قالت المحكمة إنه في حاجة فقط لقضاء ستة أعوام في السجن لاستكمال حكم سجنه.

وحدثت الواقعة في 25 يناير 2016، عندما تم طرح قضية اختفاء الصحفي براجيث ايكناليجودا أمام محكمة في هوماجاما على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وهدد الراهب في نفس اليوم زوجة الصحفي في قاعة المحكمة، قائلا إن زوجها كان من أنصار المتمردين التاميل السابقين ، الذين هزمهم الجيش عام 2009.

وصدر حكم بسجنه ستة أشهر في يونيو 2018 على خلفية إطلاقه تهديدات. ومازال ينظر في الطعن الذي قدمه على هذا الحكم.

وتم اعتقال أربعة من أفراد الجيش لصلتهم بقضية اختفاء الصحفي، ومازال ينظر في القضية الموجهة ضدهم.

ويترأس الراهب منظمة " بودو بالا سينا" القومية التي تزعم أنها تدافع عن حقوق مجتمع الأغلبية.

وتم اتهام الراهب بالحض على الكراهية ضد الطوائف والديانات الأخرى.