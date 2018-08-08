عضو «محلية النواب»: هل تقليص ساعات العمل للموظفين سيحقق التنمية؟

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توجه للدولة المصرية بالكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية الشاملة والتغلب على المشكلة الاقتصادية، متسائلًا: «هل تطبيق مقترح تقليص ساعات العمل للموظفين سيحقق التنمية للدولة؟».



وأضاف «الحسيني»، في لقائه ببرنامج «على مسؤولتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه يجب تعظيم موارد الدولة بشتى الطرق، ولكن دون إحداث تأثير سلبي على مصالح الموظفين أو المواطنين.



وتابع: «الرئيس وجه بتوفير الموارد المالية بأي شكل من الأشكال، وإذا كان تطبيق المقترح سيوفر العنصر المادي فلا بد من دراسة التجربة على المواطنين حتى لا نسبق الأحداث»، مشيرًا إلى أهمية الجهاز الإداري للدولة الذي لم يخضع لأي تجارب في السنوات الماضية.



يُذكر أن جهاز التنظيم والإدارة، قام بإعداد مقترحات خاصة بتقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض نتائج البحث علي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال الشهر الجاري.



