كيبا بديل كورتوا في تشيلسي

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد الحارس الإسباني كيبا لاعب نادي أتليتك بلباو الإسباني.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشيلسي قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد كيبا لتعويض الرحيل المحتمل للحارس البلجيكي كورتوا لنادي ريال مدريد الإسباني.

ويستعد كورتوا للرحيل إلى مدريد بعد غيابه عن تدريبات البلوز في الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية إن قيمة الشرط الجزائي في عقد كيبا تبلغ 80 مليون يورو.

وقالت الصحيفة أن تشيلسي سوف يتعاقد مع كيبا خلال الساعات القليلة القادمة قبل انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا الخميس.

وإذا تمت الصفقة سوف يكسر كيبا رقم انتقال الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى ليفربول والتي كانت قيمته 63 مليون جنية استرليني.

وجدير بالذكر أن أتليتك بلباو يفضل بيع كيبا للنادي الذي يكسر الشرط الجزائي في عقد الاعب.