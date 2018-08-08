محافظ القاهرة: تطوير ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة تمهيدا لتحويله إلى متحف

قال محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، إن المحافظة قامت برفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين أشهرها صلاح سالم وكوبري الجلاء وعباس العقاد وشارع الأهرام حتى ميدان الإسماعيلية ، مشيرا إلى انه جاري حاليا تطوير ميدان الإسماعيلية في حي مصر الجديدة؛ تمهيدا لتحويله إلى متحف مفتوح وسيتم وضع أقدم عربة مترو في الموقع بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه كنصب تذكاري في الميدان.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ ومديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك واستقبال العام الدراسي.

وأضاف عبد الحميد: " أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون المليئة بمدابغ الجلود متوقف منذ 20 سنة، ولكن المحافظة أصرت على تطويره في الفترة الأخيرة لما به من تلوث للبيئة وهي المنطقة الأشهر لصناعة الجلود".

وأشار إلى أن المحافظة تمكنت من نقل 90% من مدابغ صناعة الجلود لمدينة الروبيكي الصناعية ؛ تمهيدا لتطوير المنطقة حيث إن خطة تطويرها لن تقتصر على نقل المدابغ فقط وإنما تتضمن تطوير المساكن العشوائية الموجودة بها ضمن مشروع تطوير العشوائيات، مؤكدا أن مشروع روضة السيدة قارب على الانتهاء كما سيتم إنشاء مشروع مميز بمنطقة المواردي في السيدة زينب.

كما قرر عبد الحميد منح مديرية الزراعة مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لمساهمتها في مبادرة زراعة أسطح العقارات.

من جهته..قال مدير مديرية أوقاف القاهرة خالد خضر - خلال الاجتماع - : "إنه تم حصر شامل ومراجعة 453 ساحة معدة لصلاة عيد الأضحى المبارك ووضع خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة".

وبدوره، قال اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالهيئات الخدمية والمديريات والأحياء؛ استعدادا لعيد الأضحى بدءا من يوم 19 أغسطس حتى يوم 28 أغسطس الجاري بجانب نشر وتوزيع شفاطات المياه بالأحياء تحسبا لوقوع أية طوارئ.