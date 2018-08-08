إيفان دوكي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكولومبيا

أدى الرئيس الكولومبي المنتخب إيفان دوكي، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، خلال مراسم تم بثها على شاشات التلفزيون.



وأدى دوكي (42 عاما) اليمين أمام رئيس مجلس الشيوخ أرنستو ماسياس على منصة أقيمت أمام مبنى الكونجرس، في ساحة بوليفار في منطقة وسط بوجوتا التاريخية.



وحضر المراسم حوالي 3000 ضيف، بينهم 10 من رؤساء دول أمريكا اللاتينية، في طقس ممطر.



وأدت مارتا لوسيا راميريز اليمين الدستورية، لتصبح أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس في أمريكا الجنوبية.



وقد حضر الحفل أيضا وزراء حكومة دوكي، التي تضم ثماني نساء وثمانية رجال، كثير منهم من تكنوقراط غير معروفين.



وهزم دوكي الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحمي الرئيس السابق السابق الفارو أوريبي اليساري جوستافو بترو في جولة الاعادة في يونيو، بحصوله 54% من الأصوات.



وأثار انتخابه قلقا من أنه قد يقوض اتفاق السلام الذي أبرمه الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس عام 2016 مع حركة فارك بعد حرب استمرت 52 عاما.



وجرى نشر أكثر من 12 ألف شرطي لحماية مراسم التنصيب. ومنعت هيئة الطيران المدني طائرات بدون طيار من دخول المنطقة بعد هجوم مزعوم بطائرة بدون طيار استهدف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت الماضي.