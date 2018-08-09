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تشيلسي يضم أريزابالاجا الحارس الأغلى في التاريخ

علي البحيري
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 11:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 11:36 م

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن ضمه الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تشيلسي عبر موقعه الرسمي أنه نجح في ضم كبيا والذي وقع عقده يربطه مع البلوز لمدة 7 سنوات حتى صيف عام 2025، ليبدأ تحدي جديد مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2017.

وقال أريزابالاجا لموقع تشيلسي: "هذا قرار مهم جدا لي ولمشواري وأيضا لحياتي".

وأضاف: "العديد من الأشياء جذبتني لتشيلسي، فجميع الألقاب التي توج بها النادي واللاعبين والمدينة والدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد أن تشيلسي وضع ثقته في ضمي وأنا أيضا.

وأصبح أريزابالاجا سادس لاعب إسباني يلعب تشيلسي بعد سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو وسيسك فابريجاس وبيدرو رودريجيز وألفارو موراتا.

ويمكن للحارس الإسباني المشاركة مع تشيلسي في أولى مباريات الفريق بالبريمييرليج يوم السبت المقبل أمام هدرسفيلد تاون، كما أنه سيبدأ أولى تدريباته مع الفريق غدا الخميس.

 وأصبح كيبا أريزابالاجا أغلى حارس مرمى في التاريخ بعد انضمامه لتشيلسي مقابل 80 مليون يورو ، متفوقا على البرازيلي أليسون ببكر حارس مرمى ليفربول المنضم من روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 62.5 مليون يورو.

 


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