«ميانمار» تحيي الذكرى الـ30 لانتفاضة الطلاب المطالبة بالديمقراطية متعددة الأحزاب

أحيت ميانمار اليوم الأربعاء، الذكرى الـ30 للانتفاضة المطالبة بالديمقراطية، التي قام بها طلاب يطالبون بتحقيق الديمقراطية متعددة الأحزاب وإنهاء الحكم العسكري السلطوي.

وقال قائد الطلاب «كو كو جي» في عام 1988 منذ 30 عاما، اتحد شعبنا والدولة بأكملها ضد حزب برنامج بورما الاشتراكي الحاكم، وذلك في إشارة إلى الحزب الذي أسسه الجنرال «ني وين» عقب وقوع انقلاب عسكري عام 1962.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا»: «لذلك اليوم مهم بالنسبة لشعبنا»، مشيرًا إلى أن منظمته التي تضم نشطاء من حركة عام 1988، سوف تحيي الذكرى بإقامة مراسم في جامعة يانجون، حيث بدأت المظاهرات في مارس من ذلك العام.

يذكر، أنه كان قد تم الدعوة لتنظيم إضراب عام ومظاهرة واسعة النطاق في أنحاء البلاد في الثامن من أغسطس 1988، بعد أشهر من الغضب من حكم الجنرالات القوn والاقتصاد المتداعي.

وبعد أسابيع، على الرغم من التعهد بإجراء إصلاحات، أدى انقلاب عسكري فظ إلى مقتل الآلاف، و إلى تشكيل مجلس عسكري حكم البلاد لمدة 22 عاما.

وقال «مين ثين أو»، وهو طالب من حركة الطلاب 1988 لـ «د.ب.ا» لدى حضوره مراسم وضع أكاليل من الزهور لتكريم الذين لقوا حتفهم خارج مبنى مدنية يانجون: «هذا أهم يوم بالنسبة لميانمار».

ويذكر، أن الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي، اشتهرت عقب المظاهرات التي قادها الطلاب، وأسست حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي حقق مؤخرا فوزا كاسحا في أول انتخابات تجرى منذ عقود عام 2015.

وقال «مين ثين أو» لدى سؤاله حول ما إذا كان قد تم تطبيق الديمقراطية في ميانمار: «الآن تحققت الديمقراطية بنسبة النصف».