إيران: المحادثات مع أمريكا ممكنة لكن ستكون «عبثية» بدون أجندة واضحة

ــ ظريف: خطة واشنطن لوقف صادراتنا النفطية لن تنجح.. وألمانيا: الفوضى فى طهران تزيد من زعزعة استقرار المنطقة

ــ مجلة فرنسية: العملات المشفرة أداة إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم، أن إمكانية إجراء محادثات بين الولايات المتحدة ليست «أمرا محرما»، غير أنه أعتبر أن المحادثات ستكون «عبثية» بالنسبة لبلاده إذا لم يكن لها أجندة واضحة.

وأوضح ظريف فى مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): «لا نريد أن نحول المحادثات إلى أمر محرم، ولكن سوف يتعين أن تؤتى نتائج ولا تكون إهدارا للوقت».

وقال ظريف إن إيران لم تغلق أبدا باب المفاوضات السياسية – ولا حتى مع الولايات المتحدة ــ ولكنها تجريها دائما بأجندة واضحة مسبقا ونتائج واضحة متوقعة. وتابع: «لابد أن نستكشف كل شىء بدقة ونتخذ قرارا عقلانيا على أساس مصلحتنا الوطنية».

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، حيث سعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران بعد انسحاب واشنطن أحادى الجانب من الاتفاق النووى الدولى المبرم عام 2015.

وفى مقابلة أخرى مع صحيفة «إيران»، قال ظريف إن «خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح»، مضيفا: «إذا أراد الأمريكيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير فى أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون».

ولمح الرئيس الإيرانى حسن روحانى الشهر الماضى إلى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحى رئيسى للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية.

ورد الرئيس الأمريكى بالإشارة إلى أن إيران قد تواجه عواقب وخيمة إذا هددت الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرانى إن «أمريكا أعدت غرفة عمليات حرب ضد إيران»، مؤكدا «لا يمكن أن نستدرج لمواجهة مع أمريكا بالسقوط فى فخ غرفة عمليات الحرب هذه واللعب على جبهة قتال».

وفى برلين، حذر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم، من أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بإمكانه أن يزيد حالة عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط ويعطى دفعا للقوى المتطرفة فى المنطقة.

وقال ماس فى تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية: «لا نزال نرى أنه من الخطأ التخلى عن الاتفاق النووى مع إيران»، مضيفا أنه «بالرغم من أن الاتفاق ليس مثاليا، لكنها أفضل على أية حال من عدم وجود اتفاق».

وتابع: «نناضل من أجل الاتفاق، لأنه يخدم مصالحنا الأمنية عبر تحقيق الأمن والشفافية فى المنطقة»، موضحا أن إيران تقع فى النهاية فى الجوار الممتد لأوروبا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومضى قائلا: «كل من يأمل فى تغيير النظام، عليه ألا ينسى أن هذا قد يسبب لنا مشكلات أكبر، وهو ما يحدث دائما. عزل إيران من الممكن أن يعزز من القوى الإسلامية الأصولية المتطرفة. وحدوث فوضى فى إيران، مثل التى عايشناها فى العراق أو ليبيا، ستزيد من زعزعة الاستقرار فى المنطقة المضطربة بالفعل».

فى سياق متصل، ذكرت مجلة «كابيتال» الاقتصادية الفرنسية، أن إيران ستلجأ إلى استخدام العملات الرقمية المشفرة مشابهة لـ«البيتكوين»، للالتفاف على العقوبات الأمريكية وذلك على غرار ما فعلته فنزويلا (استخدامها لعملة البترو)، نظرا لصعوبة تطبيق العقوبات على تلك العملات.

وذكرت المجلة بأن وزير الاتصالات الإيرانى، محمد رضا بور إبراهينى، قال عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» فى مايو الماضى، إن البنك المركزى عرض مقترحا متعلقا باستخدام العملات المشفرة، ونحن بصدد طرح تلك العملات للاستخدام المحلى والمنزلى للأفراد».

وحول طريقة تفعيل العملات المشفرة، أوضحت المجلة أنه

«بالنسبة لإيران فإن الهدف سينحصر على العلاقات الاقتصادية فى الخارج»، مشيرة إلى أن الشركات الأوروبية، والفرنسية على سبيل المثال يمكنها التجارة مع طهران عبر عملات مشفرة يتم تحويلها إلى «البيتكوين»، ثم إلى اليورو، وبذلك لن يدخل الدولار فى عملية التجارة نهائيا، ومن ثم فلن تستطيع الولايات المتحدة فرض العقوبات على تلك العملية.

وتابعت أن «تلك العملية تحتاج تقنيات عالية تكنولوجية ومعلوماتية وآلية تنظيم تستطيع التحكم فى عملية تحويل العملات الرقمية وقيمتها».