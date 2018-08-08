عموري يشكر إدارة العين بعد انتقاله للهلال 

تقدم اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن بالشكر لإدارة نادي العين الإماراتي عبر صفحه الخاصة على موقع التدوينات القصيره " تويتر" ، وذلك بعد اتمام انتقاله إلي صفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكتب عموري: "أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي - النائب الأول لرئيس نادي العين - النائب الأول لرئيس مجلس الشرف - رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة.. وأشكر لسموه دعمه اللامحدود لي".

وأضاف: "يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل، شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف.. شكرا من الأعماق بومحمد".

وتابع: "شكرا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم، وسيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية، كل الشكر والتقدير لسامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق".

وأتم: "تحية من الأعماق لعشاق الهلال، سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال".