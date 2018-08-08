محافظ الإسكندرية ينفي استخراج آثار من فيلا بحي شرق

نفى محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أشخاص باستخراج آثار من فيلا شوكت علي حسن، الكائنة شارع سان جان، كفر عبده بنطاق حي شرق.

وقال المحافظ، إنه فور وصول بلاغ بذلك، كلف رئيس حي شرق والجهات المعنية فورًا بالانتقال إلى موقع الفيلا، والوقوف على مدى صحة ما تم تداوله.

وأضاف أنه بعد فحص الفيلا من قبل الجهات المعنية، تبين قيام مستأجري الڤيلا بأعمال ترميمات وتجديدات بها، وتم التأكد من عدم صحة وجود آثار بالفيلا أو أعمال تخريبية بها.

وأشار إلى أنه تم إيقاف الأعمال بواسطة حي شرق وتحرير محضر مخالفة بقسم الرمل أول، والتحفظ على كميات من الحدايد والسيراميك والأسمنت، وذلك لاستخدام الفيلا في أعمال تجارية بالمخالفة للقانون.

وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين بعدم الانصياع للشائعات المغرضة، ونوهت بأن المحافظة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أي بيانات إعلامية رسمية من المسئولين، وإبلاغ المواطنين وكل وسائل الإعلام.