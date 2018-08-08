علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على زيارة وفد رفيع المستوى من هيئة الكنائس الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة؛ للتهنئة بعيد الأضحى وموسم الحج.

وقال «علام» في تصريحات لفضائية «dmc»، مساء الأربعاء، إن الزيارة تفصح عن حقيقة مصرية راسخة في وجدان الشعب المصري المتماسك دائمًا، متابعًا: «نحن صخرة واحدة تتكسر على هذه الصخرة كل التحديات التي تواجه الشعب المصري».

ومن جانبه، أوضح القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات للفضائية نفسها، أن العلاقات بين الشعب المصري تنعم بالاستقرار والود والمحبة، مهنئًا الشعب المصري بعيد الأضحى وموسم الحج.

واستقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من هيئة الكنائس الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر للتهنئة بقرب عيد الأضحى المبارك وموسم الحج.