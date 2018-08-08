واشنطن تدعو السعودية وكندا إلى اتباع السبل الدبلوماسية لحل خلافاتهما

دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، السعودية وكندا إلى اتباع السبل الدبلوماسية لحل خلافاتهما.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت: "نشجع الحكومتين الكندية والسعودية على إزالة أسباب التوتر بين البلدين بالسبل الدبلوماسية".



يأتي هذا على خلفية التطورات الأخيرة بين البلدين حيث أعلنت السعودية عن طرد السفير الكندي في المملكة دينيس هوراك، واعتبرته شخصًا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة.



وكانت السعودية أعلنت عن هذا القرار على خلفية ما اعتبرته الرياض "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة".



كما استدعت السعودية سفيرها في أوتاوا للتشاور وأوقفت الاستثمارات والتعاملات التجارية الجديدة مع كندا، حسب الوزارة.



وجاءت الخطوة بعد أن قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، عبر تويتر يوم الخميس الماضي، إن كندا "قلقة للغاية" بسبب قيام السلطات السعودية باعتقال سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي المسجون رائف بدوي، إلى جانب الناشطة البارزة نسيمة السادة.



وقالت الوزيرة الكندية في تغريدتها: "تقف كندا مع أسرة بدوي في هذا الوقت العصيب، وما زلنا ندعو بقوة إلى إطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي".



وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن دعوة فريلاند للإفراج عنهم "مؤسفة ومستهجنة وغير مقبولة في العلاقات بين الدول".