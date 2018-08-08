هاجيرتي مقتنع بالإصلاحات المقترحة لبطولة كأس ديفيز

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أكد ديفيد هاجيرتي، رئيس الاتحاد الدولي للتنس، أن الاصلاحات المقترحة بشأن بطولة كأس ديفيز هي الطريق الصحيح لإعادة الحياة في أقدم بطولة للعبة.

وقال هاجيرتي، اليوم الأربعاء :"مقتنعون للغاية لأنه ببساطة هذا هو الأفضل للعبة التنس".

وستخضع الاصلاحات المقترحة للتصويت في اجتماع للاتحاد الدولي للتنس في أورلاندو الأسبوع المقبل، ويمكن أن تسفر عن تغيير بطولة الفرق تماما عن شكل خروج المغلوب الحالي الذي استمر لمدة طويلة.

بداية من 2019، ستقام جولة أولى لخروج المغلوب في شباط/فبراير قبل أن تتجمع فرق الـ18 دولة لمدة اسبوع في تشرين نوفمبر في مكان واحد. ويشمل ذلك مرحلة ذهاب وإياب يتبعها دور الثمانية بخروج المغلوب.

ويأمل الاتحاد الدولي للتنس أن يحصل على 3 مليار دولار من مجموعة كوسموس الاستثمارية، التي يترأسها جيراراد بيكيه لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم والمنتخب الإسباني. ويمكن أن يستمر الاتفاق 25 عاما.

ودعم منظمو بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) في باريس وويمبلدون ونيويورك هذه الخطط ،ولكن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة انتقدوها مثلما فعل الاتحاد الألماني للعبة.

وقال أولريتش كلاوس، رئيس الاتحاد الألماني للتنس، قبل التصويت في 16 آب/أغسطس :"بالتأكيد سنصوت ضد هذا".

ويتطلب هذا المشروع موافقة ثلثي الأعضاء في فلوريدا للموافقة عليه.

وقال هاجيرتي :"واثقون للغاية أننا سنحصل على هذا".