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فيديو.. «التعليم»: نعمل من أجل تغيير المنظومة التعليمية بالكامل بحلول 2030

أرشيفية
أرشيفية
دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 9:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 9:02 م

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل من أجل تغيير الفكر والتعليم والثقافة فى مصر، متابعًا أنه سيتم تغيير المنظومة التعليمية بالكامل بحلول 2030.

وأضاف «خيري»، في لقائه ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المنظومة التعليمية الجديدة ستساهم في إخراج جيل مختلف يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 للتعليم.

وتابع: «بحلول عام 2022 سنلاحظ تغييرًا كبيرًا في منظومة الثانوية العامة، بداية من مرحلة رياض الأطفال ووصولًا باـثانوية العامة، ونعمل على زيادة عدد الفصول بالشراكة مع القطاع الخاص تحت إدارة من وزارة التربية والتعليم».

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في ختام فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للشباب، شهر يوليو الماضي، عن تخصيص عام 2019 للتعليم.


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