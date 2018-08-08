حبس أب طعن مغتصب نجلته 4 أيام على ذمة التحقيق في كفر الدوار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر المستشار معتز حسن بنيابة بندر كفر الدوار، حبس المتهم بطعن شاب عاطل اغتصب نجلته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشهدت نيابة مركز كفر الدوار بالبحيرة، قيام عاطل بالاعتداء على شاب بـ«سكين» أثناء عرضه على النيابة.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث يفيد بتعدي «محمود س.ع» بسكين، على الشاب «خميس س. ط»، أثناء عرضه على النيابة، وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام.

وتبين أن الواقعة ترجع عندما تبلغ للمركز من «محمود س ع» باغتصاب الشاب «خميس س»، نجلته، وبالفحص وإتمام الكشف الطبي تبين أن هناك علاقة غير شرعية بينهما ويوجد «حمل».

وعلى الفور تمكن الرائد حسام أبو وافية والنقيب أحمد صابر البرعى من وحدة مباحث القسم من القبض على المتهم، بطن الشاب المتهم.