«عبد الغفار»: قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية يمثل نقلة نوعية في تاريخ التعليم بمصر

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقانون إنشاء وتنظيم أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر.

وقال «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية لفضائية «دريم»، اليوم الأربعاء، إن «هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تاريخ التعليم بمصر»، مشيرًا إلى عدم إصدار أي قانون من قبل ينظم إقامة أفرع للجامعات الأجنبية على أرض مصر.

وأوضح أن «هناك فرق كبير بين أفرع الجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة المتواجدة بالفعل في مصر، فشهادات الجامعات الأجنبية تصدر من الجامعة الأم في بلدها الأصلي، أم شهادات الجامعات الخاصة فتصدر من مصر، وتعتمد من المجلس الأعلى للجامعات».

وأضاف أن «وجود أفرع للجامعات الأجنبية لدينا سيكون بمثابة شهادة ثقة من دول العالم بوجود استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي في مصر»، متوقعًا حدوث انفتاح كامل على منظومة التعليم العالمية.

وأشار إلى أن «هناك أكثر من 20 ألف طالب مصري يسافرون سنويًا لتلقي التعليم الجامعي بالخارج، وهذا يمثل استنزافًا لطاقتهم ولموارد الدولة»، مضيفًا: «مع تطبيق هذا القانون سيكون لدى هذا الطالب المصري فرصة للحصول على نفس مستوى التعليم في بلده ووسط أسرته».

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، إصدار قرار جمهوري بقانن رقم «162» لعام 2018، بإنشاء وتنظيم أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، والذي وافق عليه مجلس النواب في شهر يوليو الماضي.