أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن ضم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي لمدة 6 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل انضمام لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للبلوز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يصل الحارس البلجيكي للعاصمة الإسبانية مدريد غدًا الخميس لإجراء الفحص الطبي، ثم سيتم تقديمه كلاعب في ريال مدريد بملعب "سانتياجو برنابيو".

ودفع ريال مدريد 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد كورتوا لضمه من تشيلسي، وشملت أيضًا انضمام كوفاسيتش لمدة عام على سبيل الإعارة لتشيلسي.

وكان كوفاسيتش الذي أجرى الفحص الطبي اليوم الأربعاء، أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي وخوض تجربة جديدة يتمكن فيها من اللعب بشكل أساسي.

وشارك كوفاسيتش مؤخرا في إنجاز وصول كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 بروسيا ولكن لعب معظم اللقاءات حل كبديل.