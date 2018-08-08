محافظ القاهرة : إلغاء الأجازات وتفعيل غرف العمليات خلال عيد الأضحى

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أكد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، ضرورة تفعيل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين وتأمين الاحتفال، مشددا على إلغاء الأجازات خلال أيام العيد.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم الأربعاء، لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نواب المحافظ ومديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على ضرورة تأمين مقار الأحياء والمديريات والهيئات بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص، وضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات في بدايتها خلال أيام العيد.

ووجه محافظ القاهرة بتوعية المواطنين بعدم الذبح في الشارع من خلال أئمة المساجد والمركز الإعلامي بالقاهرة، كما وجه رؤساء الأحياء بعدم التصريح لأي شخص بإنشاء شوادر ذبح اللحوم في الشارع.

وشدد على هيئة النظافة بنشر فرق لتنظيف الشوارع بالتنسيق مع الأحياء، وعلى هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث لخدمة المواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة القيادات التنفيذية بالمحافظة ونوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بالحرص على توفير جميع الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.