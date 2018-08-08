أعضاء «نقل البرلمان» يتابعون جولتهم لليوم الثاني بجنوب سيناء

تابع أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لليوم الثاني الجولة التفقدية لحالة الطرق والمواني بمدينتي نويبع وطابا.

قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، إن أعضاء لجنة النقل بالبرلمان تفقدوا ميناء نويبع البحري، وميناء طابا البحري، ومنفذ طابا البري، كما تابعوا سفر الحجاج عبر ميناء نويبع، لافتا إلى أن الجولة مستمرة حتى غدا الخميس.

وأضاف رئيس هيئة المواني، لأعضاء اللجنة، أنه تم تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون دولار، وجارى إنشاء محطة متعددة الأغراض على مساحة 140 ألف متر مربع لتتكامل مع المنطقة الحرة بميناء نويبع على غرار المنطقة الاقتصادية بميناء العقبة الأردني لخدمة جنوب سيناء.

وأشار إلى أن المحطة ستساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة للمنطقة وزيادة التبادل التجاري وبداية لتشغيل طريق الحر مع الجانب الصيني، موضحا أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بمدينة نويبع عبارة عن منظومة تعاون مع بعض الدول العربية.

ولفت إلى أن مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض يسهم أيضا في خدمة تجارة الحاويات؛ حيث تم رصف طريق «نويبع - طابا» ليخدم حركة الشاحنات من وإلى ميناء نويبع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة.

كما أشار إلى أن هناك اهتمام بتحويل نويبع إلى مدينة تجارية نظرا لأنها أقل مدن المحافظة في الحركة السياحية، رغم أن بها فنادق، إلا أن الحركة السياحية بها قليلة لذلك كان التفكير في تحويلها لمدينة تجارية لتوفر فرص عمل لأبنائها في مجالات أخرى غير السياحة.

وتبع: أنه تم تطوير منفذ طابا بتكلفة 43 مليون جنيه، حيث تضمنت أعمال التطوير إقامة مبنى الركاب وصالات الوصول والسفر، وساحة انتظار السيارات، كما تم تزويد المنفذ بعدد 22 كاميرا مراقبة لمراقبة الحركة داخل الميناء، بالإضافة إلى إقامة نقاط مراقبة أمنية من الجانبين المصري والإسرائيلي.

كما تم الانتهاء من أعمال الشباك الواحد لسرعة إنهاء إجراءات الركاب المسافرين والمغادرين من وإلى منفذ طابا البري في أسرع وقت.

وضم وفد النواب خالد عبد العظيم أحمد، ومحمد محمد علي، وعلي فتحي عساسة، وعبد الهادي إبراهيم حسين، ويوسف أحمد الصاوي، وهشام يحي عبد الرازق، وأحمد محمود سلامة، وسالم مصطفى محمود، ووليد عبد الرازق فتحي.