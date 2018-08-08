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شيرين رضا توصل الحب لمستحقيه عبر «تراب الماس»

كتبت- دينا درويش:
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 9:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 9:08 م

نشرت الفنانة شيرين رضا، البوستر الدعائي الخاص بفيلمها الجديد "تراب الماس" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والذي من المقرر طرحه بدور العرض 16 أغسطس الجاري.

وكشفت "رضا"، أنها تجسد في الفيلم شخصية "بشرى صيرة"، قضت 25 عامًا في خدمة المجتمع، الذي تطور لديها ليشمل إيصال الحب لمستحقيه.

الفيلم من بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي مغاوري وبيومي فؤاد واللبناني عادل كرم بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ومن إنتاج شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وتوزيع شركة دولار فيلم.

 


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