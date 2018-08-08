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نائب الرئيس اليمني يشدد على جهود تعريف العالم بجرائم ميليشيا الحوثي

عدن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:09 م

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعريف العالم بجرائم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد خلال لقائه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، على بذل مزيد من الجهود في تعزيز الوعي الإنساني لدى المواطنين والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان لتعريف العالم بالجرائم التي يرتكبها الحوثيون بدعم من إيران.

وبحث اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الحوثيون من قتل وتشريد وترويع واستهداف لأصحاب الكلمة وللسياسيين والمواطنين ونهبهم لرواتب الموظفين وممتلكات الناس وللمساعدات الإغاثية والإيوائية وتفجيرهم للمنازل ودور العبادة، علاوة على مختلف الممارسات التي تكشف انتهاكهم للمواثيق والأعراف الدولية.


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