قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة، إن تذاكر القطارات متاحة بنسبة 70% داخل القاهرة وجميع المنافذ لإحكام الرقابة عليها.



وأضاف نائب رئيس «السكة الحديد»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة لجأت إلى بيع بالبطاقة الشخصية للحد من السوق السوداء، مؤكدًا نجاحها في القضاء على السوق السوداء على مدار العامين الماضيين.



وأوضح أن الأيام الماضية شهدت زحامًا مشهودًا بين المواطنين وإقبالًا كبيرًا على شراء تذاكر القطارات، نتيجة ارتفاع أسعار المواصلات البديلة واستغلال السوق من قبل الميكروباص إضافة إلى ارتفاع الطلب عن المعروض، فضلًا عن كونها أكثر أمانًا.



