حصل 3 من لاعبي كرة القدم الـ12 صغار السن، الذين تم إنقاذهم من كهف في شمال تايلاند الشهر الماضي ومدربهم، اليوم الأربعاء، على الجنسية التايلاندية بعد أن كانوا بلا وطن.

وتسلم مونجخول بومبيام، 13 عاما، وأدول سام-أون، 14 عاما، وبورنتشاي كاملوانج، 16 عاما، ومدرب الفريق إيكابول شانتاونج، 25 عاما، بطاقات الهوية التايلاندية من رئيس إحدى المقاطعات، وتم الاعتراف بهم كمواطنين تايلانديين، وفقا لإدارة العلاقات العامة في إقليم تشيانج راي.

ولم يكن الأربعة يتمتعون بالجنسية قبل ذلك لأن آباءهم ليسوا من مواطني تايلاند. ونظرا لوقوعه على الحدود مع ميانمار ولاوس وعلى بعد 1000 كيلومتر شمال العاصمة التايلاندية بانكوك، فإن إقليم تشيانج راي يضم عدة قبائل لا جنسية لها.

ويعني حصولهم على الجنسية أن الفريق يمكنه الآن أن يقبل الدعوات التي يتلقاها لزيارة أندية كرة قدم كبرى خارج البلاد.

وكانت المجموعة المكونة من 12 صبيا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم قد توجهوا إلى كهف «ثام لوانج-خون نام نانج نون» -رابع أكبر كهوف تايلاند والذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات- في 23 يونيو.

وظل الفتية ومدربهم محاصرين في الداخل لأكثر من أسبوعين بعد أن أعاقت الفيضانات المفاجئة وصولهم إلى المخرج الوحيد أمامهم، مما أدى إلى أكبر عملية إنقاذ في تاريخ تايلاند والتي شارك فيها آلاف الأشخاص من العديد من الدول.

وجذبت مهمة البحث والإنقاذ المأساوية التي استمرت لمدة 19 يوما الكثير من الاهتمام والتعاطف والإعجاب على مستوى العالم.