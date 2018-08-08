رونالدو يغري مارسيلو للانضمام ليوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الجديد، يحاول إقناع زميله السابق في ريال مدريد البرازيلي مارسيلو بالانتقال لصفوف البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن رونالدو تحدث بالفعل مع مارسيلو حول الإنضمام يوفنتوس، وأشاد بطموح يوفنتوس في الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لن يدخل في مفاوضات مع مارسيلو إلى في حالة بيع مواطنه أليكس ساندرو لصفوف باريس سان جيرمان بمقابل مبلغ يتراوح من 40إلى 50 مليون يورو.

وكان رونالدو قد انضم لصفوف السيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو في الشهر الماضي في صفقة هي الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية الجاري حتى الآن.