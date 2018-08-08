«الإسكان الاجتماعي»: طرح وحدات بدون شروط ضمن مشروع جديد

قال صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، إنه سيتم طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع جديد بمسمى «الإسكان الاجتماعي الحر»، لتكون متاحة لجميع المواطنين بدون القيود والشروط المعمول بها في مشاريع الإسكان الاجتماعي.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن الدولة ستطرح 18 ألفًا و500 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي الحر، على أن يبدأ الحجز يوم 12 أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg ، موضحًا أن الشرط الوحيد للمتقدم للحجز هو تخطيه عمر الـ21 عامًا حتى تكون له ذمة مالية منفصلة.



وأوضح أن هدف المشروع هو توفير وحدات سكنية لغير القادرين على شراء وحدات بمشروع سكن مصر ولا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي من دخل محدود وعدم امتلاك شقة أخرى وعدم الاستفادة من دعم سابق وشروط أخرى متعلقة بالأولويات بين المتزوجين وغيرهم، مشيرًا إلى عدم الأخذ بأي من هذه الشروط في هذا المشروع، فضلًا عن إمكانية حجز الشخص لأكثر من وحدة على خلاف ما يحدث في الإسكان الاجتماعي.



وأشار إلى وجود فوارق في السعر بين وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الاجتماعي الحر، فالوحدة السكنية في الأول بلغ سعرها في آخر طرح 184 ألف جنيه نظرًا لدعمها من قبل الدولة، بينما الوحدات السكنية في المشروع الثاني ستتراوح بين 200 إلى 420 ألف جنيه وفقًا لموقع الوحدة بالمحافظات، موضحًا أن أن مساحة الشقة في هذا المشروع ستكون 90 مترًا، 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وستكون بنفس تشطيبات وحدات الإسكان الاجتماعي.



وذكر أن التقدم للحجز سيكون عبر الموقع الإلكتروني ودفع 30 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز، ثم دفع 30% من ثمن الشقة بعد حجزها كمقدم، لافتًا إلى وجود عدة طرق لسداد ثمن الشقة، فيمكن تسديد المبلغ كاش أو اختيار بين بديل كالسداد على 3 سنوات بشكل ربع سنوي.