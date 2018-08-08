تجديد حبس 7 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية

قررت محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي يضم 7 أشخاص بينهم أطباء وسماسرة؛ لاتهامهم بالاتجار بالأعضاء البشرية في منطقة الخليفة.

كان رجال المباحث ألقوا القبض على طفل من أطفال الشوارع خلال أحد الدوريات الأمنية لقسم شرطة الخليفة، وخلال فحصه تلاحظ لرجال الأمن وجود جرح كبير وأثر خياطة حديثه بجانب البطن، وبسؤال الطفل أكد إجراء عملية بالكلية بالجانب الأيمن، مشيرا إلى أن عدد من الأشخاص قاموا بإجراء عملية له واستئصال كليته، وذلك بعدما خطفوه من منطقة السيدة عائشة وخدروه، وهددوه في حالة الإفصاح عن الأمر سيتم قتله، مشيرًا إلى وجود ضحايا آخرين.

تم تشكيل فريق بحث بنطاق القسم، ومن خلال الطفل الضحية تم التعرف على مكان أحد المتهمين، وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وباستجوابه اعترف على باقي المتهمين الذين يستغلون أطفال الشوارع والراغبين في جمع أموال لسوء ظروفهم المادية، ويقومون باستقطابهم لبيع كليتهم.

وأسفرت التحريات عن أن الواقعة تضم أكثر من 18 متهما، ما بين أطباء سماسرة متورطين في عمليات الاستقطاب والبيع واستدراج المتعسرين ماديا للتبرع بأعضائهم، بمقابل مادي يتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه، ويتم إجبارهم على توقيع شيكات وإيصالات أمانة؛ لضمان عدم إخلالهم بالاتفاق أو إبلاغ الشرطة عنهم.

فيما تبين تحريات المباحث أن 3 من الأطباء كانوا يتواصلون مع المتهمين عن طريق هواتف محمولة وعن طريق تطبيق «واتس آب»، وجارى تكليف مباحث الاتصالات والمصنفات الفنية بتحديد هوية الأطباء وضبطهم وإحضارهم، حيث أثبتت التحريات المبدئية أن هناك 4 أطباء جار الاستعلام عنهم والاستعلام عن 7 آخرين من السماسرة والمسئولين عن تهيئة الضحايا قبل الجراحة.