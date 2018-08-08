ريفالدو: انتقال نيمار إلي ريال مدريد مسألة وقت

أكد ريفالدو نجم المنتخب البرزيلي وأفضل لاعب في العالم 1999 أن مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان سيوقع للفريق الملكي في النهاية، مضيقًأ أنها مسألة وقت وتنتهي الصفقة.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "اس" الأسبانية :" يجب أن أقول أن نيمار قد يبقى في صفوف باريس سان جيرمان ، ولكن أعتقد أنه سينتهي به المطاف في ريال مدريد".

وأشار النجم البرزيلي :" من المرجح أن يبقى نيمار في فرنسا سنة أخرى على الأقل. ولكن في ظل سوق الانتقالات المجنون ، لا أحد يعرف ماذا سيحدث ، كل شيء ممكن حتى يوم الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات ".

ويبحث ريال مدريد عن صفقة تعوض انتقال نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخرًا إلي صفوف يوفنتوس الإيطالي، ووضع النادي الملكي نيمار علي رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الحالي.