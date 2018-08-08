نجاة قيادي في حزب التجمع اليمني من محاولة اغتيال بعدن

نجا قيادي يمني في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمين)، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المحامي عرفات حزام، نجا من محاولة اغتيال، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته، قبل خروجه بلحظات من منزله بمديرية المعلا بعدن.

ويعد القيادي الإصلاحي أيضا عضوا في المجلس المحلي بعدن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

وسبق وأن استهدف مسلحون مجهولون، قادة ورجال دين موالين للحزب الإسلامي في عدن، وأدان الحزب بشدة تعرض قياداته لعمليات اغتيال مطالباً السلطات الحكومية بالتحقيق في تلك العمليات.

وتشهد مدينة عدن، اختلالات أمنية متكررة أدت إلى انتشار مسلحين ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات تطال مسؤولين وجنودا في القوات العسكرية والأمنية إلى جانب رجال الدين، فيما يعلن أحيانا تنظيما القاعدة أو داعش مسؤوليتهما عن تنفيذ بعض تلك العمليات.