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كلوزه يؤيد استمرار لوف في قيادة منتخب ألمانيا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 7:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 7:16 م

أعلن النجم الدولي الألماني المعتزل، ميروسلاف كلوزه، تأييده لاستمرار المدرب يواخيم لوف على رأس القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا رغم خروج منتخب الماكينات من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت بروسيا.

صرح كلوزه، الذي يعمل حاليا مدربا لفريق الناشئين تحت 17 عاما في فريق بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الألماني لكرة القدم "إنني مازلت مقتنعا بأن يواخيم لوف هو الشخص المناسب لتولي تدريب منتخب ألمانيا بنسبة 1000%".

ويقوم لوف بإجراء تحليل للكبوة التي تعرض لها المنتخب الألماني في المونديال الروسي، قبل مواجهة المنتخب الفرنسي (بطل العالم) الشهر المقبل في النسخة الأولى لبطولة دوري الأمم.

ودعا كلوزه، الذي كان يعمل مساعدا للوف في المونديال الماضي بأن تكون هذه العملية شاملة.


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