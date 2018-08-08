صراع ثلاثي لضم اسلام سليماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتنافس ثلاثة أندية على ضم الجزائري اسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد إنتهاء إعارته لنيوكاسل يونايتد.

ووفقا لشبكة " سكاي سبورت "، فقد دخلت أندية، بشكتاش وفنربخشة التركيين، وناديه السابق سبورتنج لشبونة البرتغالي، في مفاوضات متقدمة مع ليستر سيتي، لخطف المهاجم البالغ من العمر 30 عاما.

وانضم النجم الجزائري لليستر سيتي موسم 2016-2017 في صفقة قدرت بحوالي 30 مليون يورو، ولعب سليماني مع ليستر لمدة موسم ونصف، لكنه لم يستطع أن يؤمن مركزه كمهاجم أساسي للثعالب مما دفع النادي الإنجليزي لإعارته لنيوكاسل يونايتد لمدة 6 أشهر الموسم الماضي.

وكان ليستر سيتي قد استغني عن خدمات النجم الجزائري الاخر رياض محرز، لمانشستر سيتي، والمهاجم النيجيري أحمد موسي.

سلماني كان قد لعب لسبورتنج لشبونة لثلاثة موسم 2013-2014، 2014-2015-2015-2016 .