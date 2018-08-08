صراع المقاطعات في البرميرليج

طوال 26 عاماً أحببنا الدوري الإنجليزي الممتاز بكل تفاصيله ، الأندية ..الملاعب ..المدربين ...الجماهير وحتى وسائل الإعلام التي تغطي الدوري الإنجليزي ،سكاي سبورتس ..بي بي سي ...بي تي سبورت ...والصحف المشهورة بأخبارها الساخنة وتعليقاتها اللاذعة ..دايلي ميل ...ميرور ..صن ...تليجراف وغيرها من قائمة طويلة .

أحد تلك التفاصيل التي يحبها عشاق الدوري الإنجليزي ، هي التقسيم الجغرافي لهذا الدوري الرائع ، احياناً قد تشاهد مباراة لفريق مثل ليستر سيتي وتتساءل ..ياترى ؟ ماهو الفريق الذي تمثل مباراته لقاء ديربي لهذا الفريق ، وتجد نفسك تهرول نحو محركات البحث للسؤال عن ذلك الأمر ، فتجد أن ليستر سيتي بطل 2016 موقعه في وسط إنجلترا ولديه ديربيات مع ديربي كاونتي ونوتنجهام فورست وكوفنتري سيتي .

هذا مجرد مثال ، عزيزي القارىء تعالى معنا في السطور القادمة ، نستعرض معاً جدول التقسيم الجغرافي لأندية البريمير ليج موسم 2018-2019 ونتعرف على ديربيات المناطق المنتظرة هذا الموسم .

لندن

العاصمة الشهيرة وأكبر مدينة في الجزيرة البريطانية ، لديها هذا الموسم 6 اندية في بطولة الدوري هي ارسنال وتوتنهام وتشيلسي ووست هام وفولهام وكريستال بالاس ، وتأتي مباريات القمة أو الديربي فيها كالأتي :-

ديربي شمال لندن : ارسنال × توتنهام

ديربي غرب لندن : تشيلسي × فولهام

شمال غرب إنجلترا

مانشستر الكبرى

كروياً تنقسم مدينة مانشستر إلى شقين ، الأول احمر والثاني ازرق سماوي ، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الديربي الأوحد والأبرز في المدينة الشهيرة التي كان يوماً ما يسيطر عليها الشق الأحمر فقط ، لكن الأن أصبح السيتي شريكاً ومنازعاً قوياً للغاية على زعامة مانشستر

ميرسي سايد

المقاطعة يوجد بها ثلاث أندية تلعب في الدرجات المختلفة بالدوري الإنجليزي ، هي ليفربول وايفرتون في الدوري الممتاز ، وترانمير روفزر في الدرجة الثالثة .

ديربي ليفربول وايفرتون هو أحد أكثر الدريبيات منافسة وشراسة في الكرة الإنجليزية ، لكن تظل الزعامة حمراء لليفربول الأكبر تاريخياً والمتفوق في كل شيء تقريباً على ايفرتون

غرب يوركشاير

طوال السنوات الماضية في الدوري الإنجليزي تواجدت ثلاثة أندية من مقاطعة غرب يوركشاير ، هي ليدز يونايتد وبرادفورد سيتي وأخيراً هدرسفيلد تاون الذي صعد للدوري الإنجليزي الموسم الماضي .

لا يوجد ليدز يونايتد ولا برادفورد ، ويبقى هدرسفيلد وحيداً في إنتظار قدوم أحد الناديين ليعود ديربي غرب يوركشاير مجدداً

جنوب انجلترا.

خمس اندية تتواجد في البطولة تقع في منطقة جنوب انجلترا ، هي برايتون وبورنموث وساوثهامبتون وواتفورد ، بالإضافة إلى كارديف سيتي الواقع في ويلز التي بدورها تمثل منطقة جنوب إنجلترا .

لا توجد مباريات ديربي بين تلك الأندية ، لأن ليس لديها منافسين مباشرين في بطولة الدوري هذا الموسم ، فساوثهامبتون مباراة الديربي بالنسبة له تكون مع بورتسموث المتخبط بين الهبوط والصعود في الدرجات الدنيا ، اما بورنموث وواتفورد فليس لديهم أي عدوات او مباريات ديربي اما كارديف سيتي فسيفتقد جاره اللدود في ويلز سوانزي سيتي الذي هبط الموسم الماضي

برايتون اند هوف البيون هو الوحيد الذي لديه مباراة ديربي بين أندية جنوب انجلترا ، حيث يلعب مع كريستال بالاس ، وهو ليست ديربي جيران ، لأن بالاس يقع في لندن ، لكن احداث كثيرة فرضت نفسها وشكلت الرأي العام بكون تلك المباراة مباراة ديربي سنذكرها في موضوع مفرد في عندما يحين موعد المباراة .

شمال شرق إنجلترا

نيوكاسل ابون تاين

طوال التاريخ لا يمثل تلك المقاطعة أي فريق سوى نيوكاسل يونايتد ، الذي لديه مباريات ديربي امام كلاً من ساندرلاند وميدلزبرة اللذين بدورهما هبطاً سوياً في موسم 2016-2017 إلى الدرجة الأولى .

وسط إنجلترا

ليستر شاير

بطل دوري 2015-2016 ليستر سيتي هو فخر مقاطعة ليستر شاير ، وهو الفريق الوحيد الذي يمثل المقاطعة منذ نشأته في التاسع عشر .

ليستر سيتي مباراة الديربي ستكون امام كلاً من نوتنجهام فورست وديربي كاونتي وكوفنتري سيتي ،لكن للأسف لا يتواجد أي نادي منهم في بطولة الدوري هذا الموسم

غرب ميدلاينز

يمثلها الصاعد الجديد هذا الموسم ولفرهامبتون ، الذي ينافس وست بروميتش البيون في ديربي " المدينة السوداء " ، لكن هبوط وست بروميتش الموسم الماضي حرم المتابعين من هذه المباراة الشيقة . .