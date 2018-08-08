جامعة العريش تعلن الحد الأدنى للقبول في كلياتها

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء، عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها لطلاب المرحلة الثالثة، بعد إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية.



وقال د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إنه بالنسبة للمجموعة الأدبية، تم تحديد القبول بكلية التربية بالعريش بمجموع 354.7 درجة، وكلية التربية ابتدائي بالعريش بمجموع 310.7 درجة، وكلية الآداب بالعريش «انتظام» بمجموع 341.7 درجة، وكلية الآداب بالعريش «انتساب» بمجموع 308 درجة، وكلية التجارة بالعريش «انتظام» بمجموع 305.7 درجة، وكلية التجارة بالعريش «انتساب» بمجموع 296.5 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي بالعريش، بمجموع 296.5 درجة.



وأضاف «النادي»، في بيان له، أنه بالنسبة للمجموعة العلمية، تم تحديد القبول بكلية العلوم بالعريش، بمجموع 383 درجة، وكلية الإستزراع المائي والمصايد البحرية، بمجموع 373.3 درجة، وكلية العلوم بالعريش «رياضة»، 350 درجة، وكلية التجارة بالعريش 330.7 درجة.