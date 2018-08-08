السيطرة على حريق داخل مستشفى المقطم دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدينة بالقاهرة على حريق داخل مستشفى المقطم، ولم يسفر الحريق عن سقوط وفيات أو مصابين، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى المقطم؛ فانتقلت قوات الدفاع المدني بإشراف اللواء علاء عبد الظاهر، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، وتبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي مرتبط بوصلات كهربائية، وتمت السيطرة على الحريق عن طريق استخدام طفايات المستشفى حتى وصلت الحماية المدنية وبدأت في عمليات التبريد.

وقال مصدر أمني بالحماية المدنية، إن الحريق نشب في إحدى الوصلات الكهربائية؛ ما تسبب في اشتعال النيران، مؤكدا أن الحريق محدود ولم يسفر عن إصابات، لافتا إلى وجود تلفيات بسيطة في الحوائط والنوافذ.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.