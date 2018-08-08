الإسكان: 3 عمارات جاهزة للتسليم بالمرحلة الثانية بمشروع «دار مصر» بالمنيا الجديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن آخر 3 عمارات سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحى المتميز، بمدينة المنيا الجديدة، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وأضاف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أنه بالانتهاء من تسليم هذه الوحدات، تكون مدينة المنيا الجديدة، قد انتهت من تسليم الوحدات بمشروع "دار مصر"، وفى حالة عدم قيام الفائزين باستلام وحداتهم سيتم تطبيق اللائحة العقارية عليهم، مشيراً إلى أن مدينة دمياط الجديدة انتهت كذلك من تنفيذ 109 عمارات بالمشروع، كما انتهت مدينة السادات من تسليم وحدات المرحلة الأولى.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: تم تحرير محاضر استلام الوحدات الجاهزة بالعمارات الثلاث الأخيرة، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وسيتم تسليمها على مدار 3 أيام، وتم مخاطبة بنك التعمير والإسكان، فرع المنيا، لتحديد موعد لتسليمها للحاجزين.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد أن على الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع المنيا، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.