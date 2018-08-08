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وجهت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، اليوم، 3 اتهامات لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، خلال التحقيقات معه في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة في مكتبه بالحي أمس الثلاثاء.

وضمت الاتهامات: الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته. فيما أنكر "عبدالعاطي" الاتهامات المنسوبة له.

ودفع الدفاع الحاضر مع رئيس حي الهرم بعدم صحة الواقعة، وأنه تم الإيقاع بموكله.

وتواصل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع اللواء إبراهيم عبد العاطى، بعدما وصل في مأمورية خاصة لمقر النيابة بمحكمة الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عبدالعاطي»، متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون، واقتيد بعدها إلى جهات التحقيق.