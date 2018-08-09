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وزير الرياضة يناقش الاستعدادات لأولمبياد طوكيو مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضة

الشروق
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 11:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 11:53 م

إجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء بأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، ورؤساء الاتحادات الأولمبية، وذلك لمناقشة إستعدادات اللجنة الأولمبية والاتحادات لأولمبياد الشباب بالأرجنتين ٢٠١٨، وأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وفي كلمته أكد صبحي ان الدولة مهتمة بالرياضة وهذا ماشاهده الجميع في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، حين أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عن اهتمامه وحرصه علي توسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية وتفعيل دور الشباب في جميع المجالات.

وأشاد وزير الرياضة بالنتائج التي تحققت في دورة ألعاب البحر المتوسط ودورة الألعاب الإفريقية بالجزائر ومدي تاثير ذلك علي الرياضة المصرية.

وأضاف أن الوزارة ستناقش احتياجات الاتحادات من معسكرات وأدوات ودعم مادي وخطة زمنية وأهداف من أجل التأهل بأكبر عدد من الابطال لطوكيو وتحقيق ميداليات أكثر تضاف الي رصيد مصر من الانجازات الاوليمبية.


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