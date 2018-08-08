المصري يحصل على تأشيرة سفره إلى موزمبيق لملاقاة سونجو بالكونفيدرالية

أنهت إدارة النادي المصري كافة إجراءات سفر فريق الكرة بالنادي إلى موزمبيق لملاقاة فريق يونياو دو سونجو في المباراة المقرر اقامتها على ستاد فيروفيارو، بمدينة بيريا في الثالثة عصر يوم الأحد 19 من أغسطس الحالي ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت الساعات السابقة حصول كل أفراد البعثة على تأشيرات السفر إلى موزمبيق بعد تواصل إبراهيم حسن، مدير الكرة مع مسئولى السفارة الموزمبيقية بالقاهرة،

ويصل حسن عمار، عضو مجلس الإدارة، ورئيس البعثة إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو بصحبة وليد بدر، المدير الإدارى ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 12 من أغسطس الجاري وذلك قبل وصول باقي افراد البعثة بأربعة أيام كاملة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المصري إلى مابوتو ظهر يوم الخميس 16 من أغسطس قبل التوجه مساء اليوم ذاته إلى مدينة بيريا، التي سيقيم بها الفريق لثلاثة أيام قبل العودة إلى العاصمة مابوتو في الحادية عشر إلا الربع مساء يوم المباراة، حيث ستبيت البعثة ليلتها بأحد فنادق العاصمة مابوتو قبل مغادرتها إلى القاهرة على متن طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية عصر يوم الاثنين الموافق العشرين من أغسطس الجاري.