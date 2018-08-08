«التعليم العالي» تبحث إنشاء فرع لجامعة سويسرية للفنادق بمدينة العلمين الجديدة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، وفدا من جامعة «لوزان» السويسرية للفنادق، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وأكد الوزير حرص الدولة على التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة وإتاحة التعليم العالي، مشيراً إلى صدور قرار جمهوري بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية تتلائم مع احتياجات سوق العمل، وتلبي أولويات خطة التنمية بالدولة.

وأضاف الوزير أن القانون يمنح الفرع أو المؤسسة الجامعية العديد من التسهيلات والمزايا والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه، فضلاً عن الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، فضلاً عن تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع.

وأوضح «عبدالغفار»، أن القانون ينص على منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات إنشاء فرع لجامعة «لوزان» السويسرية للفنادق بمدينة العلمين الجديدة، والضوابط والقواعد المنظمة لذلك الفرع، والدرجات العلمية التي يمنحها واللوائح والمناهج الدراسية؛ بهدف إعداد جيل من الطلبة المتخصصين في مجال الضيافة وإدارة الفنادق بما يساهم في خدمة الدولة والمنطقة المحيطة.

وأكد «عبدالغفار» أن إنشاء فرع لجامعة «لوزان» للفنادق بمدينة العلمين يساهم في تحقيق الهدف من إنشاء المدينة، وجعلها مركزًا وقبلة للسياحة العالمية على غرار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، خاصة وأنها تعد إحدى المدن الهامة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هناك شراكات مع العديد من الجامعات الدولية العالمية لإنشاء أفرع لها بمصر.

ومن جانبه، استعرض وفد جامعة «لوزان» للفنادق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، مشيراً إلى أنها تعد الأفضل عالميًا في برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، كما تقدم برنامجاً للماجستير في علوم الضيافة المتكاملة، بالإضافة إلى برنامج الماجستير التنفيذي، وبرنامج ماجستير الضيافة بالمراسلة.

حضر اللقاء الدكتور فتحي نور ممثل جامعة «لوزان» في مصر، ورئيس شركة «بي هوست»، و«الكسيا سبى»، وبيتر هنجن ممثلين عن جامعة «لوزان» السويسرية للفنادق، والمهندس شريف سليم مستشار وزير الإسكان والمشرف على المشروع.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الاستشارية للضيافة بـ«لوزان» والتابعة لجامعة «لوزان» السويسرية للفنادق في فبراير الماضي لإنشاء كلية متخصصة في مجال الضيافة والفنادق، بمدينة العلمين الجديدة.