أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام المقاولون 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب ، التي تنطلق في تمام السابعة الا الربع مساءا اليوم ، بملعب الحبل الاخضر ، ضمن مواجهات الاسبوع الثاني للدوري.

وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ، أحمد عبد العزيز مودى – محمد دبش – عصام صبحي – محمود وحيد خط الدفاع ، محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان خط الوسط ، جون أنطوي خط الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمي – أحمد محسن – طه عادل - رجب عمران - هاني سعيد – وليد عادل – صلاح عاشور

وتم استبعاد الثنائي محمد دسوقي وأسامة جلال من قائمة ال 18 للمباراة.

ويدخل المقاصة المباراة بدون نقاط بعد خسارته أمام سموحة 2 – 1 ، في الجولة الاولي ، بينما يملك المقاولون نقطة واحده بالتعادل مع الاتحاد السكندري 1 –1