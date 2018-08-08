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أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام المقاولون 

الشروق
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 6:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 6:12 م

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب  ، التي تنطلق في تمام  السابعة الا الربع مساءا اليوم ، بملعب الحبل الاخضر ،  ضمن مواجهات الاسبوع الثاني للدوري.

 

وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ، أحمد عبد العزيز مودى – محمد دبش – عصام صبحي – محمود وحيد خط الدفاع  ، محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان خط الوسط ، جون أنطوي خط الهجوم.

 

ويتواجد على دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمي – أحمد محسن – طه عادل - رجب عمران - هاني سعيد – وليد عادل – صلاح عاشور

وتم استبعاد الثنائي محمد دسوقي وأسامة جلال من قائمة ال 18 للمباراة.

ويدخل المقاصة المباراة بدون نقاط بعد خسارته أمام سموحة 2 – 1 ،  في الجولة الاولي ، بينما يملك المقاولون نقطة واحده بالتعادل مع الاتحاد السكندري 1 –1


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